Ludmilla posta fotos ao lado de Beyoncé em Salvador e se declara: ‘Te amo infinito’

Ludmilla postou as fotos ao lado de Beyoncé, neste sábado (23), do encontro que teve com a diva em Salvador.

“Nunca desistam dos seus sonhos, eu te amo infinito. Você mudou minha vida, obrigada por existir", escreveu a cantora ao se declarar para a artista.

Beyoncé apareceu de surpresa no Centro de Convenções, onde acontecia um evento de pré-estreia do documentário “Renaissance: A Film by Beyoncé". A cantora subiu no palco por alguns minutos e encantou o público com sua presença.

"Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre a liberdade, beleza, tudo que você são. Obrigada por todo apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia", disse.

Além de Ludmilla, e sua companheira Brunna Gonçalves, outros famosos estiveram no evento, como o casal Léo Santana e Lore Improta e Nanda Costa.