Luciele Di Camargo toma partido em briga entre Zilu e Wellington Camargo

“Você quer mesmo que eu fale a verdade? Eu vou falar: seu irmão morreu, você não foi capaz nem de mandar embalsamar o corpo do seu irmão. O meu irmão, mesmo separado de você, foi quem pagou o embalsamento para poder levar ele para Goiânia. Seu pai morreu, você não veio no velório para não pagar uma passagem aérea e muitas outras coisas. Você chama todo mundo de retardado, até seus irmãos”, disparou Welington em um trecho do vídeo em que ataca a ex-cunhada.

Ela curtiu o vídeo em que o irmão detona Zilu e faz várias acusações contra a ex de Zezé, afirmando que ela ignorou a morte de alguns parentes e tratou mal familiares. A briga teve início após Zilu fazer um desabafo na internet dizendo que não iria passar o natal com a família por ter ficado doente em meio às polêmicas envolvendo o fake criado por Graciele Lacerda, atual mulher de Zezé.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.