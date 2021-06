Ludmilla planeja gravidez compartilhada com a esposa Brunna Gonçalves

Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, renovaram os votos do casamento e agora pretendem aumentar a família.

As duas pretendem ter uma gravidez compartilhada com o óvulo da cantora no útero de Bruna.

“Só queremos viver a nossa escolha, o nosso amor e ser felizes!”, disse Ludmilla em entrevista a revista Vogue.

A cantora ainda contou que as atitudes ajudam na causa LGBTQIA+. “Acredito que uso muito mais com minhas ações como, por exemplo, quando beijo a minha mulher ao vivo em rede nacional, em uma das maiores audiências da televisão brasileira. Mas, além disso, sempre falo que precisamos fazer o máximo que pudermos para sermos felizes. Não é fácil ser uma das letras dessa sigla, mas precisamos lutar por respeito, porque somos seres humanos como qualquer outro, que exercem seus deveres, pagam seus impostos, respeitam o próximo, e ponto”, apontou.

“O meu maior facilitador primeiramente é o fato de eu ser uma pessoa independente. Imagina quem não é [independente] e que ainda tem uma família que não aceita [sua orientação sexual]? Aí o buraco é mais embaixo. Então sempre incentivo que, primeiro, precisamos ser felizes e, em seguida, que devemos batalhar pela nossa independência. Isso não substitui o afeto, que tenho certeza de que todos gostariam de ter da própria família, mas dá mais segurança. Sobre a fama, acho que se não fosse uma artista conhecida, as coisas seriam bem diferentes. Tenho todas as características de alvo: mulher, preta, bissexual, periférica, do funk... Mas tudo na vida tem um propósito e espero, de verdade, inspirar pessoas que ainda não se sentem confortáveis em compartilhar sobre a própria orientação com a família, ou inspirar um pai/mãe a se sensibilizar com minha história, que também pode ser a do filho/a dele, sabe?”, disse.