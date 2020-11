Luciele Di Camargo cobra R$ 6 milhões de Belo: 'tal pai, tal filha'

Luciele Di Camargo não teve pena de Belo ao saber que a filha caçula do cantor foi presa, acusada de integrar um grupo criminoso, com mais 11 mulheres, que praticava golpes com contas bancárias.

A irmã de Zezé Di Camargo e Luciano usou as redes sociais para criticar o cantor, sem papas na língua. "A fruta não cai longe do pé. Tal pai, tal filha", escreveu no Instagram, comentando a notícia. Internautas criticaram a reação de Luciele, que em seguida rebateu: "Deixa ele te dever R$ 6 milhões que você vai fazer o mesmo comentário".

Luciele é casada com o ex-jogador Denilson, a quem Belo deve a quantia referente a um processo judicial no qual perdeu em todas as instâncias, e nunca pagou. Denilson era empresário da banda Soweto, na qual Belo era o vocalista. Mas o cantor saiu do grupo sem pagar a quebra de contrato.

Prisão da filha

Isadora Alkmin, de 21 anos, foi presa nesta semana, suspeita de participar de uma organização criminosa, com mais 11 mulheres, que praticava golpes com contas bancárias, e que teria ligação com uma facção criminosa do Rio de Janeiro. A polícia suspeita que o grupo lucrava entre R$ 600 mil e R$ 1 milhão por mês.

Ao saber da notícia, Belo se pronunciou: "Eu não sabia de absolutamente nada. Falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai: pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento".

O cantor afirma que paga 10 salários mínimos de pensão à jovem.