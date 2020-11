Eric Surita se declara para Lucas Selfie e intriga: ‘saudade do teu beijo'

O apresentador Eric Surita chamou a atenção dos seguidores ao postar uma declaração para Lucas Selfie, último eliminado de A Fazenda.

“Não deu, mas vem matar essa saudade porque aqui você me faz muito feliz. Saudade do teu abraço carinhoso e do teu beijo. Vem, príncipe amado”, escreveu, mas logo apagou o post afirmando ter ficado ambíguo.

“Eu percebi que a mensagem ficou meio ambígua. Aí eu resolvi apagar por isso, porque estavam mal interpretando. Eu mal sabia que ele estava ficando com uma menina na Fazenda”, explicou Eric ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Eric recentemente afirmou ser bissexual. Já Lucas, que estava ficando com Raissa no reality, chegou a afirmar no reality: “não pego animal e menor de idade, o resto…”.