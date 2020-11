Myrian Rios relembra relação com Roberto Carlos: 'daria um excelente filme'

Myrian Rios voltou a relembrar o seu relacionamento com Roberto Carlos, de quem se separou em 1989 após 7 anos de casamento. Em conversa com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ela falou também, orgulhosa, da trajetória artística dos filhos, o ator Pedro Arthur, de 19 anos, fruto do casamento com André Gonçalves; e o rapper e estudante de produção fonográfica Edmar Mank, do relacionamento com o médico Edmar da Fontoura Neto.

"Meu filho que é músico tem um perfil bacana, uma pegada diferente. No primeiro EP que ele fez, foi dirigido pelo Xis (rapper paulista). Ele mora no Rio com o pai para estudar música. Ele deixou a faculdade de Engenharia na PUC e optou pela carreira artística. Não era daquilo que ele gostava. Agora ele vai se formar como produtor. Já o Pedro mora comigo em São Paulo. Durante a quarentena, inclusive, tive Covid, fiquei sem olfato e paladar. Agora já estou recuperada. Fiz o isolamento de 15 dias e meu filho não pegou o coronavírus.", contou.

No aniversário de Edmar, Myrian postou um vídeo feito por fãs em homenagem a ele, com a música de Roberto Carlos, "Como é grande o meu amor por você".

"Eu ganho vídeos das minhas seguidoras. Elas fazem com tanto carinho... E eu publico. A cada mês é um vídeo diferente: da minha trajetória como atriz, dos aniversários dos meus filhos, do meu e do Roberto. Eu tenho carinho pela nossa história. Ela, aliás, daria um excelente filme (risos). Do jeito que foi: eu com 16, 17 anos, quando o conheci. A gente se encontrou em São Paulo quando eu tinha 16 anos. Eu era só fã dele, estava no show. Daí até o momento que me casei com ele é uma história que daria um filme maravilhoso, belíssimo, só de coisa boa, de momentos bons, de aprendizado, de conhecimento espiritual, como pessoa. Eu era muito menina, mas eu praticamente aprendi, virei adulta, casada com ele. Eu tenho muito carinho pela minha história, muita gratidão de ter vivido o que vivi com ele. É um excelente companheiro, excelente marido e amigo. É um tesouro que a gente guarda para a vida.".

A atriz, que em entrevistas passadas já revelou que se separou de Roberto ainda o amando, e que só tomou a decisão porque queria ser mãe e o cantor havia escondido que fez uma vasectomia, contou como anda hoje a sua vida amorosa:

"Me perguntaram por que eu não estava namorando. E as pessoas falam tanta coisa. É só porque não quero mesmo. Estou feliz, bem, me dedicando aos meus filhos, à minha carreira. Eu sempre vivi muito bem com a minha companhia, desde mais nova. Sempre morei longe, morei sozinha. É uma opção. Tenho muita coisa, graças a Deus, para colocar em dia e realizar. Isso não quer dizer que eu determine: "Nunca mais vou namorar". Não sei. Pode ser que eu conheça uma pessoa, me apaixone e fale: "Nossa, vou querer voltar a namorar". Mas não é meu objetivo. O amor acontece quando a gente menos espera, não é? Quem sabe?".