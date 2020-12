Lucas Neto rebate críticas por show na pandemia após polêmica com Carlinhos

Em meio às críticas que o irmão, Felipe Neto, fez a Carlinhos Maia após a notícia de que 47 pessoas teriam sido infectadas depois da festa de Carlinhos Maia, sobrou para Luccas Neto. O youtuber foi chamado de hipócrita por ter feito um show também durante a pandemia, e o irmão, Felipe Neto, criticar a festa de Carlinhos.

No Instagram, Luccas postou fotos do espaço do espetáculo organizado por ele e explicou que gastou bem mais que o comum para proporcionar maior segurança aos presentes, com distanciamento entre os fãs:

“E assim foi o meu show… os protocolos foram criados por especialistas para manter a segurança de todos. Se quiser saber a lista de protocolos é só pesquisar. Máscara é OBRIGATÓRIO, mas não é apenas isso, um projeto chega a ter seu orçamento triplicado por conta dos protocolos. A coisa é séria, os protocolos não são de brincadeira.

Segurem a onda. Eu não critiquei ninguém na pandemia . É uma fase muito difícil pra todo mundo e acho que primeiro temos que entender o lado do outro.Zero polêmicas, desculpa não atender as expectativas de quem queria treta”, finalizou.

Missão impossível

Em seu texto, Luccas ainda lembrou do áudio vazado de Tom Cruise ‘esculachando’ a sua equipe de filmagens do novo “Missão Impossível”, por não estar respeitando alguns dos protocolos rígidos impostos nas gravações. Luccas acrescentou que ninguém criticou o fato de Tom Cruise estar gravando um filme durante a pandemia, justamente porque essas gravações ocorrem seguindo as devidas recomendações.