Felipe Neto detona Carlinhos Maia após notícia de 47 infectados em festa

A internet tá pegando fogo após a notícia de que mais de 40 funcionários teriam sido infectados com covid-19 na festa de Carlinhos Maia, “Natal da Villa”. O único caso confirmado oficialmente até então foi Mileide Mihaile, que estava no evento assim como dezenas de influencers.

A notícia sobre os 47 funcionários com covil-19 foi divulgada pelo colunista Erlan Bastos, nesta sexta-feira (25). Ao ficar sabendo, Felipe Neto não poupou Carlinhos e detonou o humorista nas redes sociais.

“Anotem aí: dentro de pouquíssimo tempo ele vai aparecer ou com um vídeo de arrependimento, chorando... Ou fazendo uma doação filmada, chorando. Ou os dois”, detonou Felipe, que continuou.

“Se for provado q a notícia das 47 pessoas infectadas na festa do demonho é fake, eu virei aqui me retratar. Isso não tirará a irresponsabilidade e desumanidade do cidadão, que é corriqueira e todo mundo sabe. Detalhe: ele me chamou de “ela” e “bee”, será q ele pensa q isso ofende?”, disse Felipe.

Após alguns internautas usarem o nome do irmão de Felipe, Luccas Neto, para criticá-lo, o youtuber rebateu: “E quem criticou o demonho fui EU. Felipe Neto, 32 anos, praticamente sem pisar na rua desde março, responsável por absolutamente ZERO contaminações”.