Lucas Lucco e Lorena Carvalho descobrem sexo do herdeiro; veja

Lucas Lucco e Lorena Carvalho compartilharam a alegria em desobrir o sexo do filho do casal, durante o Chá Revelação realizado no sábado (4): será um menino.

Uma publicação compartilhada por S A U D A D E (@lucaslucco) em 3 de Out, 2020 às 1:50 PDT

"Meu parceirinho tá vindo! Que Deus abençoe com muita, muita, muita saúde, e que não puxe o nariz do pai. Amém", escreveu o cantor no Instagram.

Os dois foram surpreendidos com um balde cheio de um líquido na cor azul bebê.

"Não tava me aguentando de ansiedade pra contar pra vocês. Meu mundo azul", escreveu Lorena na internet.

Os dois anunciaram a gravidez em setembro, logo após o casamento feito em uma cerimônia reservada devido à pandemia. Lorena havia sofrido um aborto espontâneo em outubro de 2019, o que deixou o casal muito triste.