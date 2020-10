Anthony Galindo, ex-Menudo morre aos 41 anos

O ex-integrante do grupo Menudo, Anthony Galindo, conhecido como Papi Joe, morreu neste sábado (03) após ficar internado em estado grave em um hospital dos Estados Unidos. A morte do cantor venezuelano foi anunciada família do cantor venezuelano nas redes sociais. Ele tinha 41 anos e, conforme informações do Sistema Globo, o cantor tinha um quadro depressivo e que piorou durante a pandemia do novo coronavírus.

"Com uma dor muito profunda queremos comunicar que no dia de hoje morreu nosso querido Anthony Galindo, depois de 6 dias onde os médicos fizeram o humanamente possível pela sua vida. Agradecemos por todas as orações e apoio nesses momentos tão difíceis para nossa família e para tantas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo na vida pessoa e como artista".

O grupo Menudo foi criado em 1977, mas somente em 1980 ganhou prestígio internacionalmente.