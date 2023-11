Luana Piovanni comemora fim do relacionamento de Bruna Biancardi e Neymar

O fim do relacionamento ocorreu menos de dois meses do nascimento de Mavie, filha do agora ex-casal.

"Se livrou! finalmente", vibrou ela ao compartilhar a notícia do término. Bruna foi bem breve ao anunciar o fim da relação com o jogador após ser motivo de piada depois que vazou uma conversa de Neymar pedindo nudes a uma mulher.

Luana Piovani usou as redes sociais comemorar o fim do relacionamento de Bruna Biancardi e Neymar. A atriz não escondeu a felicidade e exaltou o 'livramento' da influencer.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.