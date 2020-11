Louro João: Irmão de Louro José apareceu uma vez na Globo

O nosso eterno Louro José, interpretado por Tom Veiga, tem um irmão. Muitos não devem lembrar porque a única aparição do papagaio azul, chamado Louro João, aconteceu em uma episódio do Sítio do Picapau Amarela, em 2003, conforme relembrou a colunista de TV, Carla Bittencourt.

Os dois, inclusive, chegaram a se reencontrar graças ao pedido da boneca Emília (Isabelle Drummond). Essa foi a primeira vez que o personagem apareceu fora do programa com Ana Maria Braga.

Após a morte de Tom Veiga, ainda é incerto qual será o destino de Louro José no programa.

Ana Maria com Louro no colo

No programa desta segunda-feira (9), a apresentadora do 'Mais Você' apareceu pela primeira vez com o boneco do Louro José no colo, após a morte do ator, vítima de um AVC provocado por um aneurisma. "Ele veio aqui hoje para matar a minha saudade. Só de estar perto dele, sinto que estou acariciando o Tom", disse ela.