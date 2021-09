Leo Picon chama criança de ‘traficante’ e é detonado na internet

Leo Picon está sendo duramente criticado após gravar stories durante uma viagem a Recife. O influencer decidiu mostrar como se fala com um “traficante” e filmou uma criança na rua. Na legenda ele escreveu: “Traficante de informaciones”.

O vídeo repercutiu negativamente e Leo pediu desculpas. “Eu vinha fazendo vários vídeos em espanhol e lidando com o que eu estava vivendo no dia a dia, lá em espanhol, em tom de brincadeira, como se fosse algo voltado à la mafia espanhola porque hablar en espanõl es un estilo de vida. Eu me referi a uma criança como traficante e eu filmei isso. Fiz questão de escrever 'traficante de informação' porque, pô, dentro do contexto todo’, tentou justificar.

Picon disse o trecho do vídeo foi tirado de contexto e nega ter humilhado a criança. “Eu luto muito para poder me expressar e fazer as coisas que eu gosto de fazer, que me divirta, que gere sorriso. Não humilhei ninguém, não tive essa intenção. Pegarem um fragmento tão pequeno dessa viagem, quinze segundos em que eu estou falando como um personagem, estou interpretando uma parada em espanhol e colocarem isso me magoa muito. Dentro de um personagem, dentro de uma brincadeira, essa fala não tem esse peso todo que vocês estão colocando”, garantiu.