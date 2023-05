Key Alves curte tweet alfinetando términos de Patrícia Ramos e Larissa

Key Alves chamou atenção dos perfis de fofoca ao curtir um tweet que alfinetava o término do casamento da apresentora Patrícia Ramos e do namoro da ex-BBB Larissa com Fred Bruno.

"Patrícia e Larissa anunciando fim de relacionamento logo após fazerem zoações com a Key é no mínimo poético", dizia o tweet curtido pela jogadora de vôlei.

Key vs Patrícia

Em março durante a transmissão do programa 'BBB tá on' vazou um áudio da apresentadora detonando a ex-BBB. No áudio, Patrícia chama Key de 'escrota'.

A apresentadora chegou a receber duras críticas dos fãs da atleta e postou um pedido de desculpas.

Key vs Larissa

No confinamento, Key e Larissa não se deram bem e protagonizaram vários bate-bocas. A atleta chegou a chamar a professora de "cachorra" e a acusou de dar em cima de Gustavo, seu affair no BBB23.