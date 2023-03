Vídeo: Larissa vê cena em que é chamada de 'cachorra' por Key e dispara: 'pesado'

Em seguida, a ex-sister comentou sobre os ciúmes que Key tinha de Gustavo. "Vi alguns olhares dela quando a Bruna falava com ele, até comentei com a Bruna. Eu comecei a tomar mais cuidado quando Cristian falou que ela sentia ciúmes de mim. Eu jamais iria me jogar como ela disse que eu estava. Imaginei que poderia ter tido algum momento em que ela teve ciúme, mas chamar de 'cachorra' é doidera. É pesado".

