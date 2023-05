Ex-BBBs Fred Bruno e Larissa confirmam fim do namoro

Após especulações, os ex-BBBs Fred Bruno e Larissa confirmaram que não estão mais juntos. Ambos fizeram pronunciamentos em suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (26).

“Quero ser transparente com todos vocês, por isso, em respeito a todos que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que, infelizmente, eu e Fred não seguimos mais juntos. Nós tivemos uma relação de parceria e companheirismo acima de tudo. Nunca me faltará carinho pelo o que vivemos nesses últimos meses”, escreveu a professora via stories.

O youtuber elogiou a parceria do casal em seu comunicado. “Desde o início das nossas participações no BBB e também aqui fora, vocês puderam acompanhar um relacionamento de muito respeito, parceria e cumplicidade. Dividimos grandes momentos daquela que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado pra sempre", postou Fred.