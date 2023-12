Kefera rejeita convite para Farofa e detona GKay; vídeos

A youtuber disse que foi convidada mas que não irá para a famosa festa porque não teve vontade e porque tem outros compromissos, e ao ser questionada por seguidores, explicou ainda que não é amiga de Gessica Kayane. ​ Kéfera afirmou que chegou a tentar fazer amizade com Gkay, mas que desistiu ao ver a forma que ela tratava as pessoas na vida real. Ela ainda insinuou que a influenciadora falava mal pelas costas, além de ter criticado a própria festa e dito que sente vergonha das suas lives na época em que ia para a tal festa. "Eu assisto aquilo e me dá uma vergonha, gente que mico. É tanta necessidade de aparecer que eu me questiono 'é assim que vc quer ver vista?'".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.