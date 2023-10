Kayky decide não encontrar Bruno De Luca após acidente e família apoia ator

Segundo fontes próximas ao ator relataram ao colunista Valmir Moratelli, da revista Veja, Kayky ainda não digeriu bem a informação da forma como Bruno, com quem o ator estava instantes antes do acidente, agiu diante de seu atropelamento.

Kayky Brito decidiu não encontrar Bruno De Luca por enquanto, durante a sua recuperação do grave acidente que ocorreu no início de setembro, e a família do ator apoia a sua decisão, para que ele não gaste energia com isso agora.

