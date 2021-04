Justin Bieber sobre 1º ano de casamento com Hailey: ‘muito difícil’

A modelo é filha do ator Stephen Baldwin com a designer brasileira Kennya Deodato Baldwin. Sendo assim, Hailey é neta materna do músico brasileiro Eumir Deodato.

"O primeiro ano de casamento foi muito difícil porque havia muito voltando ao trauma. Havia apenas uma falta de confiança. Havia todas essas coisas que você não quer admitir para a pessoa com quem está, porque é assustador. Você não quer assustá-los dizendo: 'Estou com medo.", disse.

Justin Bieber classificou como “muito difícil” os primeiros doze meses de casamento com Hailey Baldwin. Em entrevista à revista GQ, o cantor de 27 anos, que se casou em setembro de 2019, admitiu que os seus problemas do passado contribuíram para o começo da vida matrimonial ser complicado.

