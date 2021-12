Juliette é eleita mulher do ano por revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedora do Big Brother Brasil (Globo), lançada como cantora e seguida por 32,8 milhões de usuários no Instagram, Juliette Freire é a dona do prêmio Mulher do Ano de 2021, dado pela revista GQ Brasil. A paraibana compartilhou a conquista nas redes sociais nesta sexta (3), que também é o dia de seu aniversário.

A influenciadora completou 32 anos e brincou com a coincidência: "Minha gente, que presente de aniversário!", escreveu. "Esse troféu não é só meu, mas de todas as mulheres que, todos os dias, enfrentam e vencem suas guerras! Muito obrigada!"

Juliette dedicou seu dia para publicar diversos conteúdos para os seguidores. Ela lançou uma sessão de fotos com bolos de aniversário e um "fashion film" (vídeo focado em exibir modelos, roupas e acessórios), recebendo em troca diversos elogios e parabéns de artistas e colegas de reality show.

Tradição da GQ, o prêmio "Men of The Year" do Brasil em 2021 escolheu como Homem do Ano na música o rapper paulista Emicida. O artista tem um documentário na Netflix, "AmarElo - É Tudo Para Ontem", criado a partir de entrevistas, vídeos no estúdio, e cenas de um show no Theatro Municipal de São Paulo, em 2019.

O parceiro de BBB21 de Juliette, Gil Nogueira, foi escolhido como Influenciador Digital do Ano. O economista não levou o prêmio do reality, mas conquistou fãs pelo Brasil, lançou seu próprio livro, e conquistou 14,6 milhões de seguidores só no Instagram.

Gil "do Vigor", como ficou conhecido, também comemorou o prêmio na rede social, agradecendo a "honra incrível". "Essa homenagem me fez pensar muito sobre a minha trajetória e quem esteve comigo todo esse tempo", compartilhou.

No Esporte, o destaque foi para o surfista Ítalo Ferreira, medalhista nos Jogos de Tóquio. O apresentador Tiago Leifert, que comandou o BBB 21 e assumiu, temporariamente, o Domingão (Globo), foi eleito Homem do Ano na Televisão.