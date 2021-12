Alvo de boato com Zé Felipe, Kevinho responde se já ficou com homens

Vale lembrar que Kevinho é alvo de um boato de que teria um romance secreto com Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo. O boato já foi desmentido várias vezes, especialmente por Zé Felipe, que é casado com Virgínia Fonseca.

Um deles questionou se ele já ficou com outro homem. O cantor se mostrou sem preconceitos, mas garantiu que nunca teve vontade de beijar alguém do mesmo sexo.

Kevinho conversou com seguidores no Instagram nesta sexta-feira (3), abrindo a caixinha de perguntas polêmicas.

