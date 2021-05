Jovem gasta R$ 180 mil em plásticas para ficar parecida com a Barbie

Jessy Bunny, de 21 anos, foi repreendida na infância e seus pais a deram uma criação conservadora que a proibia de brincar de boneca, passar maquiagem e usar roupas muito femininas. Ela acabou reagindo de forma extrema e hoje transformou completamente o rosto e o corpo, ganhando destaque no sites internacionais de fofoca.

Em conversa com o tabloide britânico The Sun, ela revelou que gastou 24 mil libras (o equivalente a mais de R$ 178 mil no câmbio atual) com o intuito de parecer a boneca Barbie. "Meus pais não gostavam quando eu queria ser mais feminina ou mostrava interesse por maquiagem e estilo", conta.

Aos 18 anos, veio a primeira transformação. Após terminar os estudos na escola, se mudou para Viena, na Áustria.

Ela tinha 6 mil libras que ganhou dos pais, economizadas durante sua infância e adolescência, e usou para colocar silicone nos seios.

Em seguida, em agosto de 2020, decidiu aumentar o tamanho e se tornar, segundo ela própria, "a jovem com o maior par de seios com silicone da Europa".

Depois, ela fez preenchimento nos lábios, bochechas e maxilar. "Agora, eu quero transformar meu corpo em um corpo de boneca Barbie completo, com lábios gigantes, seios enormes e uma bunda grande".

A maior parte da renda de Jessy vem das fotos sensuais que publica no Onlyfans e outros sites adultos, além do dinheiro que ganha como influenciadora digital e com seu canal no YouTube.

Por um mês de assinatura de conteúdo erótico, ela cobra cerca de R$ 80.