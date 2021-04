Jorge Aragão recebe alta após passar por cateterismo

Em 2013, foi submetido a um cateterismo. Em 2014, Aragão passou 13 dias internado após sofrer um infarto. O sambista possui 22 stents no coração. Em 2020, Jorge Aragão foi diagnosticado com Covid e ficou duas semanas internado para tratar a doença.

Jorge Aragão já foi internado outras vezes por causa de problemas no coração. Em 2007, ele passou mal quando voltava de um show e foi levado para um hospital em Volta Redonda, na região Sul Fluminense com quadro de hipertensão e dores no peito.

A intervenção foi bem-sucedida e Jorge ficou no hospital em observação até a alta neste domingo. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor, que não disse quando ele deve retomar sua agenda de compromissos.

