Ciúmes? Neymar deixa de seguir Ticiane após comentário sobre Bruna e Enzo

Será que ainda rola um ciúme de Neymar Jr por Bruna Marquezine, mais de dois anos após o término? Internautas perceberam que o jogador deixou de seguir Ticiane Pinheiro no Instagram, no sábado, após a apresentadora fazer um comentário sobre Bruna e Enzo Celulari, novo namorado da atriz.

No post em que Marquezine assumiu o namoro e se declarou, Ticiane comentou que esteve com os dois no festival Lollapalooza 2017, e por lá, o filho de Claudia Raia e Edson Celulari “deu em cima” da atriz, que na época não tinha interesse recíproco. “É claro que vocês nasceram um para o outro e é claro que eu estava com vocês no Lollapalooza 2017, quando ele dava em cima de você e você, é claro, que não queria ainda”, escreveu Tici.

Vale lembrar que o Lollapalooza 2017 aconteceu entre 3 e 6 de agosto, período em que Bruna estava solteira. Ela e Neymar tiveram um término em junho de 2017, reatando o relacionamento iô-iô somente em dezembro do mesmo ano. Os dois terminaram de vez em outubro de 2018. Na época, Bruna contou que a decisão partiu de Neymar.

Romance novo - Em meados de 2020, começaram rumores de uma paquera entre Bruna e Enzo, que durante a quarentena, trocavam comentários e curtidas nas redes sociais. Em janeiro de 2021, eles foram vistos aos beijos pela primeira vez, em Fernando de Noronha.

No post de homenagem ao namorado, Bruna demonstrou sua felicidade em ter um amor tranquilo, o que também gerou comparações por parte dos internautas que lembram da instabilidade do namoro da atriz com Neymar. Reveja aqui a declaração de Bruna Marquezine a Enzo Celulari.