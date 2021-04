Gusttavo Lima passeia de iate com Andressa Suita e amigos em Angra

Eles se separaram em 2020, com direito a divórcio assinado. A separação foi iniciativa do cantor e pegou Andressa de surpresa na época.

Gusttavo Lima e Andressa Suita passaram mais um final de semana juntos em Angra dos Reis. Os pombinhos divorciados, que ainda não assumiram a volta do relacionamento publicamente, apareceram ao lado de amigos no iate “Embaixador”, de propriedade do sertanejo.

