Xuxa diz que queria ser negra, leva real de Taís Araújo e é detonada

Xuxa Meneghel entrou nos assuntos mais comentados da internet neste domingo (18) ao participar de uma entrevista com Taís Araújo e afirmar que gostaria de ser negra na próxima encarnação. "Taís, eu gostaria de vir com a sua cor, seu cabelo, sua pele", disse ela.

A Taís Araújo mandando a real pra Xuxa

A atriz e apresentadora foi rápida ao alertar a loira sobre a realidade de quem é negro no Brasil: "Não é bolinho não, hein? Ser preta não é mole não. Depois te conto o que é vir preta nesse país e nesse mundo"

"Meu amor, eu quero muito. Ou então [ser] um negão", riu Xuxa, que insistiu: "Eu ia me amar muito, ia me olhar no espelho toda hora". "Eu também me amo, mas o problema não sou eu. É o mundo lá fora", explicou Taís.

"Quando eu olho as pessoas com a cor da sua pele, o seu cabelo... Eu tenho pouco cabelo. Tenho uma pele que queria muito que fosse dourada, morena, negra. Se pudesse escolher, queria vir assim", continuou Xuxa. "Pede pra vir com o espírito preparado pra aguentar bomba também", afirmou Taís.

