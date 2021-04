Globo faz planos para Juliette, que já tem 21,7 milhões de seguidores

O engajamento estrondoso que Juliette tem nas redes sociais pode render à sister um espaço maior na Globo. Segundo a coluna de Cristina Padiglione, do “F5”, a emissora já tem planos para aproveitar a paraibana na programação.

A diversidade seria um ponto a mais a favor de Juliette, com seu forte sotaque que é pouco comum na Globo.

Mesmo que ainda não saiba, a maquiadora, que também é advogada e já demonstrou talento para a música, já foi convidada a fazer dueto por vários artistas via redes sociais. Alguns dos nomes são Luan Santana, Simone e Simaria, Duda Beat, Giulia Be, Maiara e Maraísa, Chico César e Maria Gadú,

Ela já conta com uma torcida enorme que inclui famosos, como Gabigol, Thalia, Xuxa Meneghel, Wesley Safadão, Tatá Werneck, Deborah Secco, o ex-BBB Lucas Penteado, e a lista só aumenta. O seu Instagram pulou de 3 mil seguidores para 21,7 milhões, só sendo menos seguida do que Sabrina Sato e Grazi Massafera na história do programa.

Do Big Brother Brasil 2020, a Globo contratou a campeã, Thelminha, e ainda Rafa Kalimann e Babu.

Outros ex-BBBs que ganharam espaço na emissora são Ana Clara, Kaysar Dadour, Vivian Amorim, Fernanda Keulla e as atrizes Juliana Alves e Grazi Massafera.

Já no BBB21, o cenário ficará mais claro após a passagem do contrato inicial dos brothers, de 1 ano. Mas Lucas Penteado, que desistiu do programa, já assinou contrato com a emissora, mesmo que tenha quebrado inicialmente com sua desistência - o fato acabou sendo relevado já que o rapaz estava na casa sofrendo humilhações dos demais participantes.