Adnet e Ingrid Guimarães se revoltam com vídeo de ex-BBBs aglomeradas

O post foi compartilhado pela atriz Ingrid Guimarães, que está sofrendo com o amigo, Paulo Gustavo, internado há mais de um mês em estado grave com Covid-19, usando um pulmão artificial para poder sobreviver. “Inacreditável. Deprimente”, escreveu ela.

O humorista compartilhou o vídeo em que aparece as ex-BBBs Flayslane, Hariany, Paula Sperling, Munik Nunes, a MC Mirella e outras influenciadoras, e criticou: “Pandemia. Quase 400 mil mortos [no Brasil]. Chocante entrar no Instagram e perceber que influencers seguem aglomerando para fazer dancinhas e coreografias em meio a propagandas de shakes e chás emagrecedores. Lipo, rino, harmonização, bichecto. Um show de horrores. Talvez eu esteja apenas velho”.

