Jojo Todynho vive crise com namorado Renato Santiago, diz Leo Dias

Amigos próximos da funkeira notaram uma 'crise bastante acentuada na relação'. Ainda segundo Leo Dias, o "sinal vermelho" acendeu depois que Renato deletou seu perfil no Instagram - ele mantinha o perfil fechado desde o ínicio do namoro com a artista.

Jojo Todynho estaria em crise com o namorado Renato Santiago, com quem está há seis meses, segundo o colunista Leo Dias.

