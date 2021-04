Joelma revela que comprou arma para se proteger de Chimbinha

Em conversa com Sabrina Sato no canal da apresentadora no YouTube, Joelma relembrou o fim do casamento com Ximbinha, revelando detalhes das vida conturbada que levava com o guitarrista.

A cantora conta que sofreu agressões do então marido, e chegou a comprar uma arma de choque para se defender. "Foi difícil. Foi logo no início que eu tive esse problema. Eu lembro que comprei uma arma de choque. Ele quase me jogou lá de cima e me pegou muito de surpresa. Ele tinha problemas sérios, sabe? Eu lembro que eu comprei uma arma de choque e eu andava com ela minha bolsa. Depois que eu fiz isso, nunca mais", disse.

"Quando me separei dele, ele veio tentar me agredir. Foi aí que meu filho se meteu e me defendeu. Depois de muitos anos ele foi tentar de novo só que o meu filho não deixou. Por isso que eu resolvi dar fim total", relatou.

A artista afirmou que a violência doméstica pode acontecer com qualquer mulher e que a vítima geralmente tem esperanças de que o agressor mude, o que não acontece.

"Pode acontecer com qualquer uma, só que você não pode aceitar. Isso eu resolvi tudo, depois vieram outros problemas. Eu lutei muito por causa da minha família e dos meus filhos. A gente tem uma esperança lá no fundo que a pessoa mude e cresça. Mas quando você percebe que a pessoa cada vez piora... A gente não tem o poder de mudar ninguém, chega uma hora que você tem que tomar uma decisão e lutar. Quando eu tomei a decisão [de se separar], eu falei 'agora é para sempre. Não tem volta. Vou lutar até o fim. Se você não fizer isso, você vai sofrer o resto da sua vida'". finalizou.