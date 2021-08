Jéssica Ellen rebate Aguinaldo Silva sobre Beyoncé: 'problema é elite branca se incomodar'

Jéssica Ellen chamou Aguinaldo Silva na conversa após se deparar com um comentário do autor de novelas sobre Beyoncé. A situação começou quando o autor de “Senhora do Destino” e “Império” questionou o destaque dado ao diamante exclusivíssimo avaliado em R$ 161 milhões que Beyoncé usou na campanha da grife Tiffany.

"Joelly tem 37 anos, é negra, diarista, mãe de três filhos e nenhum pai para ajudar a criá-los. Fico aqui a imaginar o que lhe passa pela cabeça quando ela lê notícias como essa sobre o colar milionário de Beyoncé. Gente, vamos cair um pouco na real, tá legal?", escreveu o autor no Twitter. “Para mim, justiça social só quando qualquer mulher, independentemente da raça, idade, religião ou fama, puder usá-lo. Isso acontecerá algum dia? O que vocês acham?”, completou.

A partir desse comentário, Jéssica Ellen questionou o que o autor faz para contribuir com o protagonismo negro através das suas obras.

“Aguinaldo, vamos falar de Brasil? Quando, em suas novelas, seus protagonistas tiveram a pele como a minha? Quando, em suas novelas, a cultura preta brasileira foi abordada para ajudar na autoestima da população preta? Quando olho a imagem da Beyoncé poderosa e milionária, penso na potência que nós negros somos e no quanto ela inspira milhares de pessoas pretas no mundo todo”, começou.

“Em pleno 2021 a lista de protagonistas pretas na TV brasileira não chega nem a cinco nomes... E não é por falta de talento, e sim oportunidades. O problema do Brasil não é a Beyoncé ser milionária, é a elite branca se incomodar com nossa autonomia e ascensão social. O problema é ainda sermos vistos apenas como descendentes de escravizados e não reais potências! O problema é ter um país com mais de 50% da população preta e isso nem sequer estar representado nos filmes e novelas...", finalizou Jéssica Ellen.

Conhecida pela minissérie “Justiça” (TV Globo), Jéssica Ellen fez ainda “Totalmente Demais”, “Assédio” e “Amor de Mãe”, além de outros trabalhos na emissora, no cinema e no Teatro. Ela também é cantora, tendo lançado em 2018 o álbum “Sankofa”.