Jennifer Lopez posa nua em aniversário de 53 anos e recém-casada com Ben Affleck

A artista se casou com Ben Affleck na última semana em uma cerimônia discreta em Las Vegas, nos EUA. Os dois foram noivos no início dos anos 2000 e terminaram antes de subir ao altar. Vinte anos e vários relacionamentos - com direito a filhos - depois, o casal se reencontrou e o romance voltou com tudo."Estamos mais velhos agora, somos mais inteligentes, temos mais experiência", disse ela.

