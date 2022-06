Jade Picon aparece em primeira foto com elenco da nova novela da Globo, 'Travessia'

A Globo divulgou a primeira foto do elenco da próxima novela das 21h, Travessia, que terá como protagonista Jade Picon. A influencer participou do BBB22 e chegou a ser criticada pela escalação mesmo sem ser atriz por formação.

Apesar das críticas, Jade segue firme e forte no elenco. A jovem de 20 anos posou ao lado do elenco que conta com Chay Suede, Humberto Martins, Drica Moraes, Alessandra Negrini e Rodrigo Lombardi.

Na trama, Jade fará par romântico com Chay, que coincidentemente antes de ser ator surgiu na TV como participante do reality musical “Ídolos”, do SBT.

Grazi Massafera, que segundo o Notícias da TV, seria mãe de Jade na novela não aparece na foto oficial.