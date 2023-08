Iza libera a raiva em novo álbum após jogar fora disco inteiro produzido pelo ex

Your browser does not support the video tag.





Iza lançou o seu novo álbum, “Afrodhit”, como um grito de liberdade. No decorrer das faixas, a artista de 32 anos, que se separou do produtor Sérgio Santos, e agora vive um namoro apaixonado com o jogador Yuri Lima, fala sobre paixão e tesão, mas também sobre relacionamento abusivo e sobre o tédio numa relação que está acabando. À Folha de S. Paulo, ela contou que canta com raiva propositalmente.

"Na vida a gente sente frustração, dor, tédio, raiva, deboche. Passei por esses sentimentos até me apaixonar de novo. Não tinha como eu falar sobre outra coisa. É um desabafo", afirmou.

A cantora nega que as músicas sejam um recado para o ex. Na última semana, voltou a viralizar um vídeo em que Iza era repreendida pelo então marido ao aparecer se divertindo com amigos, o que gerou muitas críticas a ele.

ÁLBUM PRONTO FOI JOGADO NO LIXO - A cantora também surpreendeu ao afirmar no Fantástico que jogou fora um álbum inteiro, que já estava pronto, por não se reconhecer mais nas letras da música. O ex-marido, Sérgio, era também seu produtor. Ao programa, ela afirmou que era “podada”.

'PODADA' - “Essa sombra na voz, essa areia, é a minha marca. É a minha impressão digital, e o quanto que isso é forte. O quanto que eu não usava a minha voz 100%, porque as vezes, quando eu estava gravando no estúdio quem tava gravando ou não curtia o que eu estava gravando ou me podava“, disse Iza, sem citar nomes.

À Folha de S. Paulo, a cantora explicou sobre ter jogado fora o disco anterior, produzido por Santos: "Estava ruim. Quando a gente faz música, pelo menos para mim, é que nem perfume. Você vai usar aquele negócio e lembrar exatamente o que estava fazendo no dia, das sensações que estava tendo e de quem era naquele momento.".

AMARGOR - A primeira faixa do álbum, Nunca Mais, já traz esse sentimento de fim de relação: . "Ou fica pra vida toda ou pra nunca mais/ anel no dedo, dedo no block, quem você quer enganar?".

Já a música “Tédio” chama atenção pelo desabafo: "Tá tão difícil de esquecer/ o que me contam de você/ só agora eu posso te ver, chato, mimado, tão blasé/ não tem mais remédio pra nós dois".