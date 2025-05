Iza fala sobre traição de Yuri Lima e decisão de reatar relacionamento

Durante participação no podcast É nóia minha?, a cantora Iza, 34 anos, comentou com franqueza sobre a traição do jogador Yuri Lima, com quem teve uma breve separação, e refletiu sobre a retomada do relacionamento. O episódio, intitulado "O que te faz perder os cabelos", foi lançado nesta quinta-feira no Spotify.

Iza contou que, ao descobrir a traição, sentiu a necessidade de tornar o episódio público. "Foi como se uma bomba tivesse caído na minha vida. Achei que precisava controlar a narrativa, talvez por ego ou por acreditar ingenuamente que as pessoas iam ouvir o meu lado e entender. Mas, na verdade, começaram a tratar minha vida como se fosse uma novela, querendo interferir nas minhas decisões", afirmou.

Apesar da repercussão, ela diz que não se arrepende de ter exposto a traição. “Fiz o que senti naquele momento. Não me arrependo, mas, depois, ao decidir dar um novo rumo à minha vida, percebi que não precisava avisar ninguém. Quem quisesse achar que eu estava louca, acharia. Quem visse como algo bonito, veria como a reconstrução de uma família. E está tudo bem.”

A artista destacou o quanto a experiência a ensinou sobre autoconhecimento e autonomia. “Como alguém pode julgar uma decisão tão pessoal? Todos temos o direito de mudar de ideia, perdoar, voltar atrás ou terminar. Se amanhã eu quiser mudar minha vida de novo, é uma escolha minha, e ninguém tem nada com isso.”

Iza ainda revelou que o processo a levou a um sentimento de libertação. “Cheguei a um ponto de desligar um ‘foda-se’ tão bonito e espiritual, que me senti elevada. Foi libertador. Se consegui passar por tudo isso, hoje sigo de peito aberto, sem me importar com a opinião alheia. A vida segue, independentemente de quem concorda ou não com o que eu faço.”