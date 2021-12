Isabella Fiorentino e Arlindo Grund deixam o ‘Esquadrão da Moda’; Saiba os novos substitutos

Isabella Fiorentino e Arlindo Grund deixaram o comando do Esquadrão da Moda, do SBT, após 12 anos. O comunicado foi feito pela emissora na última sexta-feira (17). A partir de fevereiro, o programa será apresentado por Renata Kuerten e pelo estilista Lucas Anderi, já conhecido pelos fãs de Fábrica de Casamentos. O diretor Fernando Pelégio explicou o motivo da saída da dupla. ”Dizem que time que está vencendo não se mexe. Pura verdade. Quando foi decidido que voltaríamos com uma temporada inédita do Esquadrão da Moda a primeira coisa que fizemos foi entrar em contato com os protagonistas Isabella Fiorentino e Arlindo Grund. Ambos ficaram muito agradecidos e tentados a embarcar nessa aventura vitoriosa que desde 2009 provou ser um programa de sucesso de audiência, crítica e comercial”, escreveu em seu perfil no Instagram. ”Mas, essa pandemia mudou muita coisa na vida de todos. Na deles não seria diferente. Se reinventaram e hoje têm outros objetivos pessoais e profissionais que requerem muita atenção e tempo. Educadamente declinaram nosso convite e tenho certeza, com o coração partido também. Só nos restou agradecer por tanto talento, profissionalismo, amizade e dedicação que tiveram nesses 12 anos”. ”Desejamos toda felicidade do mundo a ambos, com a certeza de que as portas do SBT continuarão abertas. Teremos saudades mas a amizade continuará a perseverar. Muito obrigado aos dois por todos esses anos juntos”, finalizou.

