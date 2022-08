Irmão de Rodrigo Mussi detona mãe ao saber de entrevista ao Domingo Espetacular

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, se revoltou ao saber que a mãe Mara Lúcia resolveu dar entrevista à Record TV após o ex-bbb relembrar que ela o expulsou de casa aos 11 anos, pediu R$ 50 mil após ele sair do BBB22 e que quando sofreu o acidente de carro, tirou uma foto sua em coma e foi expulsa do hospital.

