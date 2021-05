Irmão de Andressa Suita surge de sunga branca: ‘dá pra ver até as veias’

Nos comentários, as internautas foram tão indiscretas quanto transparência do traje de banho: “Meu amigo não é por nada não, mas nesse zoom que eu dei deu pra ver até as veias”, comentou uma seguidora. “Que coisa estranha Jesus”, disparou outra.

Alexandre Suita, irmão de Andressa Suita, pegou as seguidoras de surpresa nesta quarta-feira (12) ao postar uma foto no mínimo ousada, usando sunga branca em uma praia.

