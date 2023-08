Iran Malfitano revela como está Sidney Sampaio após queda de 5º andar

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Iran Malfitano atualizou o estado de saúde do amigo, Sidney Sampaio, após a queda do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Em conversa com o jornal Extra nesta segunda-feira (7), o ex-A Fazenda afirmou que Sidney está bem. "A gente chegou no hospital, ele estava bem, estava com escoriações por causa da queda", disse.

"A perna esquerda [estava] imobilizada, com gesso, mas ele estava tranquilo, conversando de boa. Esse momento é importante ter o apoio dos amigos. Tenho orado muito para que ele se recupere prontamente. Graças a Deus eu já fiquei sabendo que ele está bem", afirmou Iran.

Outra pessoa próxima a se pronunciar sobre o ocorrido foi a ex-companheira e mãe do filho de Sidney, Juliana Gama, que afirmou que o surto que levou o ator a se jogar do prédio foi causado por remédios para insônia sem prescrição médica. "Devido à privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, [Sidney Sampaio] tomou medicação para dormir sem orientação médica", disse ela.