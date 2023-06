Internautas exaltam irmã de Bruna Biancardi após esculacho em Neymar

O esculacho que Neymar Jr. levou da cunhada Bianca Biancardi foi o assunto do momento desta sexta-feira (30), e internautas exaltaram o ‘fecho’ que a irmã de Bruna Biancardi deu no jogador.

O craque do PSG também foi zoado por sua compulsão em mandar DMs (mensagens diretas no Instagram) flertando com diferentes mulheres, mesmo esperando uma filha com a namorada. No Twitter, os Trending Topics foram tomados por termos relacionados ao assunto como “Menino Ney”, “Irmã da Bruna” e mais. Internautas apontaram que Bianca foi cirúrgica em seu texto criticando a falta de maturidade de Neymar Jr. ​Confira abaixo alguns dos comentários:

Impossível discordar sequer de uma vírgula no texto da irmã da Bruna Biancardi



É de uma falta de sensibilidade imensa o que o Neymar está fazendo com a esposa bem no meio da gravidez



Falta de respeito com ela. Com o filho. Com a família dela. Com todo mundo — O Bon Vivant MuitoHumilde (@muitohumildee) June 30, 2023

Neymar falando das mulheres que ele chama na dm pic.twitter.com/cdyL8ZpHQN — Azzhure Sports (@azzhuresports) June 30, 2023

Achei a irmã da Bruna Biancardi diva que inspira. Macetou o Neymar com bondade! — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 30, 2023

Irmã da Bruna Biancardi deixou claro que ela não fez acordo nenhum com o Neymar. Agora já podem parar de criticar a mulher que é apenas vítima nessa história toda. — aline ramos (@_alineramos) June 30, 2023

abri minha dm e n tinha uma msg sequer do neymar pic.twitter.com/WhOhVYi7ye — marrie (@maryzeike) June 30, 2023

a irmã da bruna ACABOU com o menino ney, que diliça pic.twitter.com/ndI7llrr4F — eve (@ierznec) June 30, 2023

Neymar chegando em casa pra olhar a dm do Instagram hoje: pic.twitter.com/56XteTnCtv — Bebeto da Academia (@paulobebeto07) June 30, 2023

O TEXTO DA IRMA DA BRUNA METENDO O PAU pic.twitter.com/kUoZQt5g8z — anna (@josephtalentoso) June 30, 2023

Bianca Biancardi, irmã da Bruna Biancardi, grandona pra cima do Neymar pic.twitter.com/v8a9KHS9yR — Matheus (@odontinho) June 30, 2023

E foi assim que a irmã da Bruna Biancardi enterrou o menino Ney pic.twitter.com/QS4By814Zn — Bruna (@brunalopesrib) June 30, 2023

A irmã da Bruna Biancardi não errou em nenhuma palavra sobre o Neymar! Estou aplaudindo cada vírgula, isso que é uma irmã de verdade! Grandona sem medo que não deitou só por ele ser o “ Neymar”, ela não aceita e está certa. — Ca. (@caacoments) June 30, 2023

A lapada da irmã da Bruna biancardi no Neymar que delícia pic.twitter.com/86C9VpM6LT — vi (@4everiludida) June 30, 2023

A irmã da Bruna ACABOU com o Neymar. pic.twitter.com/3Yhji25CUt — emer (@emerzou) June 30, 2023

A irmã da Bruna Biancardi nessa energia aqui.



Só faltou acabar com o imundo na porrada tal qual a diva Solange fez com o Jay Z https://t.co/9qk3PwAwGn pic.twitter.com/qiLB8qjnMv — Maria. (@mdlim_a) June 30, 2023

Eu tô esperando isso aqui da irmã da Bruna biancardi

pic.twitter.com/ibtVsPY5J0 — ju (@trystjaeger) June 30, 2023

Menino Ney falando com os parças depois de ler o texto da Bianca Biancardi pic.twitter.com/QdzV20WuiV — JP Santa Cruz (@jp_santa) June 30, 2023

o apelido "menino ney" realmente é o ideal para o Neymar



um marmanjo velho igual e ainda é um mlk e totalmente sem noção



é uma decepção como pessoa, sinceramente...



trai a mulher grávida, a expõe podendo colocar em risco a gravidez e ainda continua fazendo tuítes assim... https://t.co/n8aPFo86ZY — lucas cruz (@lucaxcmd) June 30, 2023

A cunhada do Neymar, Bianca Biancardi, resumindo perfeitamente o Menino Ney.



O Neymar é Vergonhoso.

Como disse a irmã da Bruna Biancardi, esses são os “Cristãos” de hoje em dia que falam mas não aplicam a palavra no dia a dia. pic.twitter.com/Z8vzjXPXHB — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) June 30, 2023