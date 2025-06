Influenciadora apaga post após anunciar fim de casamento com MC Livinho

Após anunciar o fim do casamento com MC Livinho, Byanca Gabarron apagou a publicação das redes sociais nesta quarta (18). A influenciadora havia divulgado a separação mais cedo, com uma foto ao lado do funkeiro e do filho do casal, mas recuou após a repercussão da notícia.

O casal, que está junto desde 2016 e se casou nas Maldivas há 8 meses, já havia se separado em 2022 e reatado em 2024. Recentemente, Livinho havia presenteado Byanca com um carro de luxo no Dia dos Namorados e feito uma declaração apaixonada nas redes, levantando suspeitas de reconciliação após a remoção do post.