Influenciador Tiago Toguro mata motociclista atropelado ao dar ré em carro

Um motociclista morreu após ser atingido pelo carro do influenciador fitness Tiago Toguro, na madrugada deste sábado (4), na Linha Amarela, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do G1, testemunhas relataram que o influencer estava trafegando pela Linha Amarela e perdeu o acesso para a Avenida Brasil. Com isso, Toguro resolveu dar a ré para chegar novamente a rua, mas acabou atingindo um motociclista.

O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O corpo foi removido pelo IML.

Toguro tem mais de 6 milhões de seguidores no instagram e se destacou na internet após publicar vídeos sobre vida fitness e musculação. Ele também alimenta seus canais no youtube "Em busca do shape inexplicável" e "Mansão Maromba", que somam cerca de 8 milhões de seguidores.