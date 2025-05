Influenciador Gordão da XJ anuncia término em meio a processo de emagrecimento

Em meio ao processo de emagrecimento, o influenciador Gordão da XJ, de 20 anos, anunciou nesta segunda-feira (26) o fim de seu relacionamento com a influenciadora Nicolle Caroline, de 21, que considerava a sua maior incentivadora na perda de peso. Juntos há 11 meses, os dois ficaram conhecidos nas redes pela parceria na rotina fitness — ele perdeu 75 kg desde o início do processo, e ela também emagreceu 12 kg ao seu lado. "Olha o foco. Aquela ali é a que mais me incentiva na vida", disse ele em publicação recente.

Em desabafo nos Stories, o influenciador afirmou: "Decidimos seguir caminhos diferentes. Foi com respeito e carinho. Se for da vontade de Deus, nossos caminhos podem se cruzar de novo." Ele agradeceu à ex-namorada pelo apoio: "Por ela, voltei a ter vontade de viver. Me tornei uma pessoa melhor ao lado dela."

O criador de conteúdo explicou que os dois estavam em fases diferentes da vida e pediu apoio aos fãs: "Desejo que a Nicole seja feliz e siga brilhando com a luz que sempre teve. Obrigado a todos que torceram por nós. Seguimos em paz, com carinho e gratidão.".