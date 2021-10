Influencer Mah Tavares revela ficada com Whindersson: ‘Melhor beijo’

"A gente é amigo, mas foi muito bom. Amizade mesmo! Ele me dá uns conselhos... Já falei que ele beija bem, mas tudo na amizade", contou em entrevista para o canal no Youtube de Matheus Mazzafera.

A influencer Mah Tavares revelou que já ficou com Whindersson Nunes e ainda elogiou o beijo do humorista. A jovem ressaltou ainda que os dois são apenas bons amigos.

