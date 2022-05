Influencer brasileiro e cachorro mortos em acidente nos EUA estavam a 2 dias do destino

Jesse teria tentando desviar de um engarrafamento quando perdeu o controle do veículo e invadiu a outra pista colidindo com outro veículo.

O brasileiro viajava o mundo com o cachorro dentro de um fusca e divulgada tudo nas redes sociais. A dupla tinha como destino o Alasca e a viagem fazia parte de um projeto chamado “Shurastey or Shuraigow?”.

