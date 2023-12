Influencer acusa Jonathan Couto de agredi-la após descobrir traição com Sarah Poncio

A influencer Brenda Monique fez um desabafo no Instagram acusando o ex-namorado Jonathan Couto de agressão, na época em que os dois namoraram em 2015.

Brenda mostrou fotos de hematomas e arranhões no pescoço, e disse que tinha mais provas em seu computador. Ela também exibiu prints de conversas em que Jonathan admitiria a agressão.

O relacionamento aconteceu antes de Jonathan se envolver com Sarah Poncio, mãe de seus dois filhos, e segundo Brenda, a agressão veio após ela descobrir que estava sendo traída por ele com Sarah.

"Estou um pouco tremendo aqui. Estou tentando gravar esse vídeo faz muito tempo. Achei que eu nunca fosse falar sobre isso aqui. Esse assunto mexe muito comigo de uma forma que talvez eu não consiga falar tudo. Mas vai ser muito bom eu falar a verdade para vocês", começou.

"Em uma volta para casa, a gente começou a brigar muito feio dentro do meu carro, porque peguei o telefone dele, comecei a ler tudo e fiquei indignada. Falei com ele e ele me deu um soco e logo depois disso eu já fiquei muito assustada. Ele me arrancou pelo pescoço do meu carro. Me jogou no chão, começou a me agredir muito na frente do meu prédio. Eu era muito nova, fiquei com medo e acuada. Em arrependo de não ter procurado a polícia", afirmou.

"Procurei a igreja porque achei que eles fossem me receber e acolher, afinal eu tinha sido agredida pelo meu companheiro, mas não foi isso que aconteceu. Eu tinha sido agredida pelo cara que estava praticamente morando na casa do pastor e gravando música, no segundo dia após ele me meter porrada, com a mulher, que depois ele se casou e teve filhos", relatou.

"Eu era a louca! A gente sempre sabe, né? Intuição de mulher é bem afiada. Agradeço muito a Deus por ter colocado a minha ex-sogra na minha vida, a Fabi. Se não fosse ela, eu tinha passado dessa para melhor. Só Deus sabe o que sofri. Virei motivo de chacota dela (Sarah) e das amigas dela, na igreja. Se eu fosse falar o mínimo que passei na mão dessa família, eu ficaria horas falando. Mas a Fabi nunca passou a mão na cabeça do filho e ficou do meu lado", disse.

“Foi um dia muito marcante para mim. A gente que sofre esse tipo de violência não esquece. Ele nem deve se lembrar disso. Eu nunca falei disso", disse ela.

Questionada sobre o assunto, a equipe de Jonathan Couto afirmou que não vai se pronunciar.