Ilha Record exibe cena de Pyong na cama com Antonella e revolta público

Foi ao ar a cena até então polêmica de Pyong e Antonella no Ilha Record e as imagens revoltaram o público. Isso porque antes da estreia da atração um teaser com os dois na cama e a legenda “traição” foi ao ar resultando no fim do casamento do mágico.

Mas ontem, as cenas mostram que Antonella investiu em Pyong que recusou, apesar de não evitar o contato com a loira.

Durante a noite, a @antonelaavella1 deitou na cama com @pyongleetv, que se esquivou da exploradora. Acesse https://t.co/aETZz312g4 e vem ver a #ProvaNaIlha já já! pic.twitter.com/htZZ6Fb383 — Ilha Record (@ilharecord) August 17, 2021

“Você não quer?”, disse Antonella afirmando que não queria conversar e nem descansar debaixo do edredom. “Não”, disparou Pyong, que desde o início do reality tem estado muito íntimo da argentina.

“Você falou outra coisa hoje para mim. Eu te falei que queria e você falou que sim”, argumentou Antonella. “Eu acho que você interpretou mal”, disparou o mágico.

Depois disso, Antonella e Pyong voltaram a conversar: “Eu pedi para você se separar ontem? Você pode continuar na sua e participar da minha”, disse. “Eu estou casado, com filho, muito feliz. Para mim, casamento é só uma vez”, afirmou Pyong.

O público se revoltou com a emissora por se sentir enganado com as chamadas do programa. Outros continuaram criticando Pyong que apesar de não ter consumado a traição deu “liberdade” para a argentina.