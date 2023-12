Hulk insinua que ex vazou informação sobre gravidez de sobrinha e é rebatido

Jogador foi rebatido ---- Mirela Janis, que é casada com o sobrinho de Iran Ângelo, Yugnir, saiu em defesa da 'tia', ao ler a notícia em um perfil de fofoca no Instagram. "Quem conhece a Iran Ãngelo sabe que ela não precisa vazar nada, na verdade o que ela faz é tentar esquecer que isso tudo aconteceu. Ela está em paz vivendo a vida dela linda e maravilhosa", escreveu.

O jogador gravou um vídeo falando sobre ter esperado para dar a notícia da gravidez de Camila, que espera o seu segundo filho do jogador. "Não era novidade para meus familiares e pessoas mais próximas. Meus filhos, até então, não sabiam. E eu havia combinado com a minha esposa de contar para eles quando pegasse eles para passar as férias comigo, só no dia 16, que foi no caso, ontem. Contei a novidade, eles ficaram muito felizes. Sabia que eles iriam contar para outras pessoas, e essas pessoas passariam para alguém, para algum colunista que, infelizmente, gostam de fofoca e maldade, de inventar história. Sabia que ia vazar", disse ele.

