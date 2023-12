Travis Kelce pede bênção de pai de Taylor Swift para casamento

Taylor Swift noiva? Ao que tudo indica, em muito breve. Segundo o Page Six, Travis Kelce teria pedido a bênção do pai da cantora, Scott Kingsley Swift, para casar com sua filha, e teve sucesso no pedido.

“Scott foi solicitado por sua bênção e a deu de todo o coração. Travis tem conversado com amigos sobre um anel", disse uma fonte próxima ao jogador ao Page Six. A fonte acrescentou que os pombinhos devem passar as festas de fim de ano juntos e que Taylor está muito feliz com o relacionamento, especialmente por não precisar escondê-lo.

O pai de Taylor, inclusive, já foi visto em jogos torcendo e vestindo a camisa do time do genro.

O jogador de futebol americano de 34 anos e a cantora estão juntos há alguns meses, não se sabe ao certo desde quando. O romance se tornou público após a cantora ir apoiá-lo em um jogo do Kansas City Chiefs, e um mês depois eles apareceram de mãos dadas em um restaurante de Nova York.

A imprensa americana já tinha noticiado que após a sua passagem pelo Brasil, Taylor Swift iria dar um passo a mais na relação ao se mudar temporariamente para a casa de Kelce, onde ficaria até o retorno da sua turnê em 2024.

Pelo jeito, o casal decidiu fazer diferente da relação anterior de Taylor com o ator britânico Joe Alwyn. Os dois ficaram juntos por seis anos e moravam juntos, mas não chegaram a oficializar o matrimônio.