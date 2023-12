Ex chama Simaria de 'lunática tantã' em briga por guarda: 'narcisismo psicótico'

O espanhol reclamou do comportamento da cantora sertaneja e da Justiça, usando termos pesados para se referir à toda a situação. "O que está acontecendo comigo e meus filhos é literalmente uma luta do bem contra o mal, se chama Satanás, se chama dinheiro", disse ele, chamando Simaria de "lunática tantã" e dizendo que ela age com 'um evidente desequilíbrio e narcisismo psicopata a cada aparição'

Vicente Escrig fez um desabafo chocante no Instagram ao detonar a cantora diante da briga judicial pela guarda dos filhos do ex-casal, Giovanna e Pawel.

